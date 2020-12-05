"Удачи и устойчивого развития": Кудрин поздравил Чубайса с новой должностью

Анатолий Чубайс назначен на пост спецпредставителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал удачи Анатолию Чубайсу на новой должности.

- Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития, - написал политик в своем посте в Твиттере.

Напомним, накануне стало известно о назначении Чубайса на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, новая должность не подразумевает включение Чубайса в штат сотрудников администрации главы государства. Таким образом, формально "отец приватизации" не является госслужащим.

При этом, аналитики выражают мнение, что нынешнее назначение Чубайса – почетная пенсия российского политика, ведь ему не вверено никакого конкретного участка работы.

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