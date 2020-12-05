"Удачи и устойчивого развития": Кудрин поздравил Чубайса с новой должностью

Анатолий Чубайс назначен на пост спецпредставителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал удачи Анатолию Чубайсу на новой должности.
- Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития, - написал политик в своем посте в Твиттере.
Напомним, накануне стало известно о назначении Чубайса на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина.
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