Минфин решил пересмотреть налоговое соглашение с Нидерландами. Фото: Владимир Гердо/ТАСС.

Российская сторона хочет разорвать налоговое соглашение с Нидерландами.

Минфин РФ предложил нидерландским коллегам условия, предусматривающие перечень исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Однако переговоры с Нидерландами не увенчались успехом.

Программа Амстердама предусматривает сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, но такой подход Москву не устроил.

"В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так в 2017 году объем таких выплат составил более 457 миллиардов рублей, в 2018 — более 412 миллиардов рублей, а в 2019 – более 339 миллиардов рублей", — сообщает ведомство.

В Минфине отметили, что существующее соглашение с Амстердамом является вполне удобным и позволяет выводить прибыль из РФ, оплачивая низкий налог в 2-3%. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 4 декабря, на портале проектов нормативных актов.

В связи с этим российский Минфин начал подготовку документов для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения.

Ранее Владимир Путин поручил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Указ президента требует пересмотра и корректировки некоторых соглашений с другими государствами. Это необходимо, чтобы избежать двойного налога.

При этом Путин подчеркнул, что Россия выйдет в одностороннем порядке из тех соглашений, где другие страны не будут согласны с условиями Москвы, касательные дивидендов.