Назван трубоукладчик "Северного потока — 2"

Заниматься прокладкой труб для проекта "Северный поток — 2" будет якорный трубоукладчик "Фортуна". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заниматься прокладкой труб для проекта "Северный поток — 2" будет якорный трубоукладчик "Фортуна".

"Подводные операции на трубопроводе" судно будет вести в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ.

В конце ноября оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил возобновлении работ по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием.

В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» завершен на 95 процентов. Об этом сообщают эксперты. Они рассчитывают, что до конца года проект будет окончательно завершен.

Нити газопровода общей длинной около 2,5 тысячи километров протянутся от российского берега до Германии.