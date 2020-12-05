Вашингтон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали

Пентагон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали.
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Американский президент Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года.
Глава Белого дома отдал приказ о "переброске большей части военных" из страны, в том числе в соседние государства. В заявлении подчеркивается, что "США не уходят из Африки".
Штаты намерены "сохранить возможность проводить в Сомали операции по борьбе с терроризмом", передает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Пентагона.
Из заявления США следует, что страна намерена сохранить свое военное присутствие в Африке. По мнению лидера государства, это дает "преимущество в соперничестве великих держав".
По данным газеты, в Сомали находятся около 700 американских военнослужащих, часть из них перебросят на базы в Кении и Джибути.
Ранее Трамп заявил о намерении вывести из Сомали американских военных, помогающих в борьбе с международными террористическими группировками и обучающие военной подготовке сомалийских солдат.