Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса, рассказала врач

Перед прививкой врач осмотрит пациента, как и перед другими иммунобиологическими вакцинами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В вакцинации от коронавируса, которая стартует в субботу в Москве, откажут гражданам, болеющим простудой, недавно сделавшим другую вакцину и лицам старше 60 лет, сказала главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Она отметила, что перед прививкой врач осмотрит пациента, как и перед другими иммунобиологическими вакцинами.

«На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти", - передает слова Шиндряевой РИА Новости.

Напомним, что 5 декабря в 8 часов утра открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках в Москве.

Укол желающим будут препаратом "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за пять часов на вакцинацию записалось свыше пяти тысяч человек.

Напомним, что президент России Владимир Путин в четверг поручил начать со следующей недели вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В первую очередь глава государства поручил обеспечить прививками граждан, находящихся в группе риска - врачей, учителей и соцработников.