В Москве после коронавируса за сутки выздоровели 6 584 человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число вылечившихся пациентов в Москве, у которых ранее был выявлен коронавирус, увеличилось на 6 584 и составило 485 308. Об этом сообщает оперативный штаб.

"В столице выздоровели еще 6 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 485 308", - говориться в сообщении штаба, переданном ТАСС.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Им может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Также у человека желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Напомним, что в Москве открыта запись на вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты начали работу 5 декабря в 8 часов утра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за первые часы работы онлайн-записи на прививку зарегистрировалось свыше пяти тысяч человек.