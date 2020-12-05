На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" разразился в Днепропетровской области Украины.

Городской совет ветеранов города Новомосковска передал Василию Волошко награду, однако из-за болезни последнего получать ее пришла его старшая дочь Любовь, об этом сообщил местный "11 канал".

Родственница ветерана заявила, что "ее возмущению не было предела", поскольку сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является "преступлением против государства". Она отметила, что не стала говорить отцу о врученной ей медали, так как он сам является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию.

Ранее в июле 2020 года СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение кощунством на государственном уровне.