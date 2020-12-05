Новый антирекорд: оперштаб зафиксировал более 28 тысяч случаев COVID-19 в РФ

Оперштаб зафиксировал более 28 тысяч случаев COVID-19 в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки оперативный штаб зафиксировал 28 782 новых случая коронавируса во всех 85 регионах.

В 20,4% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни.

Жертвами болезни за последние сутки стали 508 человек. Выздоровело 27 644 человека.

Всего за период пандемии в стране зарегистрировано 2 431 731 случаев заражения. Из них 1 916 396 пациентов справились с болезнью. 42 684 пациента умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Во всем мире за весь период пандемии заразилось новой инфекцией свыше 60 миллионов человек.

5 декабря в Москве открылись 70 прививочных центров. Запись на вакцину была открыта 4 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за первые часы более пяти тысяч человек зарегистрировались на прививку от коронавируса. В первую очередь укол получат люди из первой группы риска - врачи, учителя и соцработники.