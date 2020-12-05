Зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") сбросил в субботу, 5 декабря, на Землю специальную капсулу с образцами грунта отдаленного астероида Рюгу. Процесс в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований.

Специалисты ожидают, что спустя около 12 часов капсула опустится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия.

73 японских специалиста будут отслеживать спуск капсулы. После приземления на поиски капсулы отправятся вертолет и беспилотный летательный аппарат.

Ранее намеченная точка приземления может быть смещена из-за погодных условий. Возможная погрешность 100 километров.

После обнаружения капсулу направят в Японию, где вскроют в специализированной лаборатории JAXA.

"Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима.

Зонд в период с июня 2018 по ноябрь 2019 года произвел две успешные посадки на поверхность астероида Рюгу и взял образцы грунта, представляющие научный интерес. На поверхности астероида можно обнаружить частицы воды, и поэтому образцы грунта могут помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.