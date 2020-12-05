Число зараженных коронавирусом будет расти до Нового года, считает инфекционист

Число больных коронавирусом будет расти до Нового года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после.

Согласно данным оперативного штаба, в субботу, 5 января, число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за сутки выросло на рекордные 28 782. Всего за период пандемии инфекцией заразилось 2 431 731 человек.

"Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов - столько получается выявленных больных", - передает слова Тимакова РИА Новости

Он пояснил, что в субботу и воскресенье люди меньше обращаются к медикам и сдают тесты, в понедельник, вторник и среду число выявленных случаев ниже. В понедельник, вторник и среду, соответственно, сдают больше тестов, поэтому в четверг, пятницу и субботу - больше выявленных случаев. Эта синусоида зафиксирована специалистами на протяжении двух месяцев.

"То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах", - отметил Тимаков.

Эксперт считает, что заболеваемость вырастет до 30 тысяч в сутки.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что динамика развития коронавируса в РФ замедлилась, в том числе и в регионах.

Доктор Мясников считает, что инфекция изживет себя, у большинства людей появится к ней устойчивый иммунитет и он переродится в сезонное заболевание.

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