Порядок уведомления россиян о льготах и пособиях утвердил Мишустин

Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина.
Подробную информацию можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг.
Чтобы все заработало, пользователь должен согласиться получать уведомления.
Уведомления будут получать родители при рождении ребенка, которые имеют право на пособия и выплаты. Также услуга будет доступна пенсионерам, инвалидам, безработным и представителям других категорий людей, претендующих на льготы.
Более того, с 1 июля 2021 года будет работать круглосуточная единая телефонная линия.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по улучшению ситуации по безработице в стране. Он подчеркнул, что этот вопрос является одним из главных для государства.