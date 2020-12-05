Порядок уведомления россиян о льготах и пособиях утвердил Мишустин

Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина.

Подробную информацию можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг.

Чтобы все заработало, пользователь должен согласиться получать уведомления.

Уведомления будут получать родители при рождении ребенка, которые имеют право на пособия и выплаты. Также услуга будет доступна пенсионерам, инвалидам, безработным и представителям других категорий людей, претендующих на льготы.

Более того, с 1 июля 2021 года будет работать круглосуточная единая телефонная линия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по улучшению ситуации по безработице в стране. Он подчеркнул, что этот вопрос является одним из главных для государства.