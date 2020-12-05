Погода на миллион: москвичам пообещали солнечный декабрь

Москвичам пообещали солнечный декабрь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в декабре.

"Суббота, благодаря вторжению сибирского антициклона, ознаменовалась стартом длительного периода малооблачной погоды, которую синоптики называют "миллион на миллион". И такая погода продержится до следующих выходных», - сказал синоптик агентству РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшие неделе в столице ожидается 50-55 ясных часов, а значит, декабрь 2020 может стать самым солнечным в истории метеонаблюдений.

Тишковец рассказал, что декабрь традиционно считается самым «хмурым» зимним месяцем. Его солнечная норма обычно не превышает одного светлого дня за весь период.

По статистике, в Москве в декабре в среднем наблюдается только 18 солнечных часов.

Синоптик рассказал, что в 21 веке был декабрь, когда солнце над столицей не появлялось на небе - это был 2017 год. А вот декабрь 2002 года оказался самым ясным - солнце светило 51 час.

Ранее синоптики говорили, что зима 2020/21 может стать холоднее предыдущей в два раза.