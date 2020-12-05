Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер

Клуб Adrenaline Stadium закрыли за несоблюдение карантинных мер во время концерта группы «Кипелов». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники Роспотребнадзора 4 декабря закрыли и опечатали клуб Adrenaline Stadium за несоблюдение карантинных мер во время концерта группы «Кипелов». Теперь дальнейшую судьбу развлекательного заведения решит суд. Клубу грозит остановка работы на срок до 90 дней либо крупный штраф.

- Во время концерта группы «Кипелов» в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17, были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, не был обеспечен эффективный контроль со стороны администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями мероприятия в условиях длительного пребывания в закрытом помещении. Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки, - рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. По это статье владельцам клуба грозит либо закрытие на 90 дней либо денежный штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, в столице в связи с карантинными мерами введен особый режим работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. До 15 января 2021 года дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23 до 6 часов. Это правило не распространяется на службу доставки готовой еды и торговли на вынос — они могут работать круглосуточно.

Кроме того, предприятиям сферы сервиса (кафе, рестораны, отели) рекомендуется использовать систему чекина для отслеживания посещений клиентов и сотрудников. Система регистрации по номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они немедленно сдали тест на коронавирус.

До 15 января будут действовать и ограничительные меры для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре. В столице также временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

В Москве также временно запрещена работа детских развлекательных центров, детских комнат, лагерей дневного пребывания, детских уголков в кафе, ресторанах и торговых центрах. Это правило распространяется на все места досуга детей, расположенные в помещениях. При этом можно проводить развлекательные мероприятия на свежем воздухе.