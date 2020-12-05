Путин пообещал, что Новый год будет в каждом доме

Путин поддержит идею акции «Новый год в каждый дом». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами, 5 декабря, пообещал поддержать акцию «Новый год в каждый дом».

Глава государства намерен подумать, как это можно сделать с учетом эпидемиологической ситуации в России.

Цель акции «Новый год в каждый дом» поздравить детей из неблагополучных семей и детских домов, также поддержать «особенных» малышей, столкнувшихся со сложными болезнями. В этом году волонтеры предлагают поддержать и детей врачей, чьи родители борются с коронавирусной инфекцией и редко проводят время дома.

Президент также поздравил россиян с Днем волонтера и отметил, что доброта и бескорыстность - это часть культуры русского народа, которая складывалась веками и помогала переживать самые сложные вехи истории. Глава государства подчеркнул, что в России только за 2020 год в волонтерских проектах приняли участие 15 миллионов граждан.