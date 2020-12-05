Россияне стали больше ценить жизнь, считает Путин Фото: REUTERS

За этот трудный год жители России многое переосмыслили: они стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости. Эти наработки необходимо сохранить и преумножить, считает российский лидер Владимир Путин. Такое мнение он выразил в субботу, 5 декабря, на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России - 2020».

- Мы стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к близким. На самом деле стало больше доброты, доверия и сплоченности. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить, - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что, обладая таким крепким нравственным фундаментом, россияне смогут идти вперед, несмотря на трудности, и добиваться своих целей, а страна сможет развиваться в социальном, технологическом и экономическом плане.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня российский президент поздравил волонтеров и добровольцев с их праздником и пообещал им поддержать акцию «Новый год в каждый дом». Путин намерен подумать, как это можно сделать с учетом эпидемиологической ситуации в России.