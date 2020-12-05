Минобрнауки РФ предложило иностранным студентам взять академотпуск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентам-иностранцам, которые не могут продолжить обучение в российских вузах из-за пандемии коронавирусной инфекции, предлагается уйти в академический отпуск либо взять дополнительные занятия после открытия границ. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил глава российского Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Министр объяснил, что обучение на некоторых специальностях в России не предусматривает дистанционною форму: например, некоторые медицинские, инженерные направления требуют личного присутствия студентов.

- Как дистанционно выучиться на хирурга? В таких ситуациях либо занятия переносить, либо иностранным студентам предлагается уйти в академический отпуск. Также можно взять дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие. Вузы рассматривают различные варианты, - объяснил Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранных студентов приезжало как можно больше.

Ранее сайт kp.ru писал, что около 100 тысяч студентов из других государств – почти треть студентов-иностранцев, обучающихся в России, не могут попасть в страну из-за ограничений, введенных на фоне сложной эпидемиологической ситуации.