Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой Фото: REUTERS

В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями. Именно в развитии данного направления заключается будущее государствам, в том числе в области добычи полезных ископаемых. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в субботу, 5 декабря, во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

- Российская Федерация является северной страной. Более 70 процентов российской территории лежит в северных широтах. Особый интерес и ценность для нас представляет все, что происходит на Севере. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин добавил, что полезные ископаемые, которые можно найти в Арктике и Северных территориях – необходимый ресурс для России. Поэтому, отметил президент, совершенно очевидно, что в ближайшие годы РФ будет «прирастать» за счет Арктики и Севера.

До этого глава государства отметил, что россияне стали больше ценить жизнь за этот тяжелый год, перестали стесняться своей доброты и отзывчивости, что поможет стране достигнуть все социальные и экономические цели.