Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, заявил Мурашко Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается достаточно стабильной, эксперты в настоящее время не наблюдают значимого прироста заболевших. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- В настоящее время эпидемиологическая ситуация в России сохраняется достаточно стабильной. Прироста значимого мы не видим, он умеренный, - сказал министр в ходе рабочей поездки в Калининград.

При этом Михаил Мурашко отметил, что для снижения заболеваемости коронавирусов в России необходимо пока что сохранять профилактические меры.

Как сообщал сайт kp.ru, российский кабмин сегодня пролил на январь 2021 года выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом жителям страны, которые лечатся дома.

Кроме того, Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную центром Гамалеи.