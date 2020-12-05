SpaceX готовится к запуску модернизированного корабля Dragon на МКС

SpaceX готовится к запуску модернизированного Dragon на МКС Фото: REUTERS

Американская компания SpaceX готовится к отправке модернизированного космического корабля Dragon из Флориды. Запуск Falcon 9 из Космического центра Кеннеди запланирован на субботу, 5 декабря, примерно в 18:39. Пока что эксперты прогнозируют, что погода не будет благоприятствовать запуску. Об этом сообщается на сайте компании.

Это будет первый запуск улучшенного грузового Dragon от SpaceX. Новый космический корабль заполнен более чем 2,9 тысячи килограмм материалов. На борту судна, в числе прочего, находится новейшее оборудование, необходимые Международной космической станции научные материалы и планы новых экспериментов. Это 21-й полет, в которой SpaceX участвует в качестве поставщика услуг для НАСА.

Для подготовки к запуску корабля еще в минувшую среду на стартовую площадку центра Кеннеди 39A были вывезены капсула и сама ракета Falcon 9.

К МКС корабль прибудет завтра, почти через сутки после старта. Это будет первая автоматическая стыковка Cargo Dragon. За все предыдущие 20 полетов компании астронавты на станции захватывали космический корабль с помощью робота Canadaarm с самой МКС.