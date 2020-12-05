Кокорина не будет в "Спартаке" в матче против "Тамбова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 5 декабря, "Спартак" в матче 17 тура чемпионата России по футболу примет на своем поле ФК "Тамбов". Однако же, в этом поединке на поле у "красно-белых" не выйдет форвард Александр Кокорин. Причина - очередная травма нападающего:

- Александр Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в игре с «Ротором» и пропустит матч с «Тамбовом». Но в середине следующей недели планируется возвращение Саши в общую группу, - сообщила пресс-служба "Спартака".

В целом же, состав "Спартака" на игру против "Тамбова" выглядит так:

Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.

Отметим, что сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Тамбов. Начало поединка - в 16:30 по московскому времени.