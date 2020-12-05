Минздрав России установил предельную отпускную цену на «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на отечественную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную центром Гамалеи. Она составила 1942 рубля за два компонента препарата. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов во время беседы с журналистами.

- Сегодня министерство здравоохранения установило предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V» - 1942 рубля за оба компонента вакцины. Цена упаковок, в которые входит по пять двухкомпонентных наборов, зарегистрирована на уровне 9710 рублей, - рассказал помощник министра.

Алексей Кузнецов напомнил, что накануне вакцина от коронавирусной инфекции была включена в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов по решению российского правительства.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня в Москве началась вакцинация от коронавируса «Спутником V». В первые часы старта электронной регистрации на прививку записали более пяти тысяч москвичей из групп риска: преподаватели, медицинские и социальные работники.