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Спорт

Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России

Дочь министра обороны Сергея Шойгу пообещала сделать максимальное количество благих дел на этой должности
Ксения АНУФРИЕВА
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Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России

Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Шойгу, дочь российского министра обороны Сергея Шойгу, была избрана новым президентом Федерации триатлона России. Выборы руководство спортивной организации прошли в здании Олимпийского комитета России в субботу, 5 декабря, на безальтернативной основе.

Шойгу стала единственным претендентом на пост президента Федерации. Ее кандидатуру предложил экс-руководитель организации Петр Иванов. Его в конце ноября текущего года избрали главой Всероссийской федерации легкой атлетики.

- Я буду стараться сделать все возможное, осуществить максимальное количество благих дел на данном посту, - отметила Ксения Шойгу после избрания.

Дочери министра обороны в этом году исполнилось 29 лет. Она является советником зампредседателя правления Газпромбанка, а также главой «Лиги героев» - организации, которая занимается подготовкой массовых спортивных мероприятий, в том числе таких проектов, как «Забег.РФ», «Гонка героев» и «Арена героев».