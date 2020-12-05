При падении автобуса с эстакады в Бразилии погибли 17 человек Фото: REUTERS

Не менее 17 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады в бразильском штате Минас-Жерайс. Авария случилась вчера, 4 декабря, примерно в 19:30 по московскому времени. Как сообщает портал G1 в пятницу, 4 декабря, высота эстакады, с котором упало транспортном средство с пассажирами, составляет примерно 35 метров.

Сообщается, что 12 пассажиров автобуса скончались на месте происшествия, еще пять человек погибли ближе к вечеру по дороге в медицинское учреждения. Еще 27 человек получили серьезные травмы, трое из них до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, у автобуса могли отказать тормоза, однако местная газета Folha пишет, что транспортное средство могло столкнуться с грузовиком, который якобы также поспешил скрыться с места происшествия. Компания, которой принадлежит автобус, пока что не прокомментировала трагедию.