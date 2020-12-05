Почему к Горбачеву перестали приезжать родственники, объяснил его помощник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Помощник Михаила Горбачева Павел Палажченко объяснил, почему к 89-летнему первому президенту СССР перестали приезжать его родственники.

Накануне сайт mk.ru сообщал, что экс-президента СССР Михаила Горбачева перестали навещать члены семьи, поэтому самым близким человеком для пожилого политика стал его личный помощник. Так, в фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» политик сообщил, что его не навещают внуки. При этом сам он ввиду преклонного возраста находится не в лучшей физической форме.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Палажченко объяснил, что родственники к Горбачеву в настоящее время не приходят из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, а сам политик находится на самоизоляции в качестве меры предосторожности.

- Я и сам общаюсь с ним только по телефону, родственники ему звонят постоянно. А кто сейчас приезжает? Сейчас самолёты не летают, поэтому. Когда ситуация станет получше, родственники Михаила Сергеевича приедут, - объяснил помощник бывшего генсека КПСС.

Палажченко отметил, что в начале марта следующего года Михаил Горбачев будет отмечать 90-летие, однако, судя по всему, его близкие собраться не смогу, и юбилей придется отмечать через интернет.

Павел Палажченко также подчеркнул, что Михаил Горбачев не заразился коронавирусной инфекцией, однако находится на самоизоляции, поскольку входит в группу риска по данному заболеванию.