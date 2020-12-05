В Баку пройдет военный парад, посвященный окончанию войны в Карабахе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 10 декабря, в Баку пройдет военный парад, посвященный окончанию военного конфликта в Нагорном Карабахе. Эту информацию в субботу, 5 декабря, официальном подтвердило Министерство обороны Азербайджана.

- В военном параде будут участвовать более трех тысяч военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе покажут новейшие принятые на вооружение ракетные установки и системы противовоздушной обороны, - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Минобороны Азербайджана сообщило также, что на параде продемонстрируют некоторую трофейную технику, захваченную у Армении во время боевых столкновений в Карабахе.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласном которому в государстве учредили День Победы. Его будут отмечать ежегодно 10 ноября – именно в этот день завершились военные действия в Нагорном Карабахе.