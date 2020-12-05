Ученые из России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из России запатентовали робота для бесконтактного забора анализов для диагностики коронавирусной инфекции. Эксперты могут отправить изобретение на медицинские испытания в течение трех-четырех месяцев. Об этом в интервью РИА Новости в субботу, 5 декабря, сообщил глава Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, один из патентообладателей. Создали робота академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО "Ассистирующие хирургические технологии" Рахим Нахушев.

Изобретение российских ученых поможет решить одну важную проблему: оно исключит контакт между пациентом и лаборантом, который должен взять анализы. Пациент и медик будут находиться в разных комнатах, разделенных стеклянной герметичной перегородкой с отверстиями для подачи палочки для анализов.

Медик с помощью монитора, на котором будут показывать открытый рот пациента, будет управлять роботом с помощью джойстика. Позже робота можно будет использовать автономно благодаря искусственному интеллекту.

- Эта процедура может быть интересна с экономической точки зрения, она во многом эффективна и для бизнеса, и для страны. Мы как раз говорим о новой технологии медицинского обслуживания в условиях пандемии и новых вызовов, - отметил Сергей Шептунов.

Робот отличается высоким уровнем мобильности, что позволит переносить его за пределы больницы.