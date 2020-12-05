Ученые нашли первую мутацию COVID-19, против которой бессильны антитела Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые нашли первую мутацию коронавирусной инфекции, которая позволяет частицам COVID-19 «ускользать» от распознавания антителами. Об этом в субботу, 5 декабря, пишет издание Nature, ссылаясь на исследования специалистов Онкологического центра Фреда Хатчинсона.

Эксперты нанесли на карту все возможные мутации коронавируса, благодаря которым инфекция предотвращает связывание трех моноклональных антител. Данные антитела были созданы лаборатории и вводились пациентам во время специализированной терапии.

В результате эксперимента выяснилось, что некоторые мутации затрагивают белковый сегмент - рецептор-связывающий домен. Его коронавирус использует для проникновения в клетки организма. Одна из этих мутаций маскировала вирус от антител, поэтому некоторые частицы инфекции «ускользали» от одного из трех антител.

Ученые отметили, что эти изменения широко распространены у зараженных коронавирусом, мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

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