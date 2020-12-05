"Спартак" играл дома против "Тамбова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино завершился матч 17 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" на своем поле принимал ФК "Тамбов". Этот матч стал вторым в программе очередного тура РПЛ. В прошлом сезоне в Тушино тамбовчане внезапно для всех победили 3:2 москвичей. Но перед игрой они испытывали проблемы, из-за чего немало игроков основного состава не вышли на матч в Москве.

Первый гол в матче на 27-й минуте забил Джордан Ларссон. Мяч шведского нападающего остался единственным в поединке до конца первого тайма - на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Спартака".

На 61-й минуте еще один форвард спартаковцев забил мяч в ворота соперников. Эсекиель Понсе сделал счет 2:0 после серии рикошетов в штрафной соперников. Однако для фиксации гола пришлось смотреть видеоповтор - гости вынесли мяч из ворот. Но! Буквально тут же Герман Онугха на 65-й минуте забил ответный гол в ворота "Спартака", сделав счет 2:1.

На 83-й минуте поединка третий гол в ворота "Тамбова" забил Джордан Ларссон, сняв все вопросы о победителе встречи. Четвертый гол забил француз Жиго через три минуты. А уже в добавленное время Понсе забил пятый. Итог встречи - победа "Спартака" со счетом 5:1.

У "Спартака" следующий матч - 12 декабря в гостях против "Сочи". А вот "Тамбов" спустя сутки дома примет казанский "Рубин".