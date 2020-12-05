В Париже проходит акция протеста против закона о «глобальной безопасности» Фото: REUTERS

В Париже проходит очередная масштабная акция протеста против 24 статьи закона «О глобальной безопасности». Вечером в субботу, 5 декабря, обстановка в столице Франции сильно накалилась: протестующие кидают в сотрудников полиции камни и петарды, а правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Французские профсоюзы вновь призвали к проведению манифестации в Париже, несмотря на то, что законодатели уже согласились переписать критикуемую статью закона, которая касается съемки полицейских. Шествие демонстрантов началось на востоке города, к вечеру колонна приблизилась к площади Республики - финальной точке акции.

Масштабные акции протеста проходят и в других городах Франции. Фото: REUTERS

Протест местами уже перерос в беспорядки: в правоохранителей из толпы полетели камни, демонстранты начали зажигали фейерверки. В этот раз на акции мобилизованы большое число полицейских и жандармов, ощутимо больше, чем в прошлые выходные, пишет РИА Новости.

Масштабные акции протеста проходят и в других городах Франции.

Вечером в субботу обстановка в столице Франции сильно накалилась Фото: REUTERS

Как сообщал сайт Kp.ru, в конце ноября на такой же акции полицейские применили водометы против участников протеста. Акцию протеста организовали местные профсоюзы журналистов. Площадь Трокадеро вечером в выходные была полностью заполнилась людьми с самодельными плакатами. Незадолго до этого французские власти поддержали в первом чтении 24 статью закона «О глобальной безопасности», которая запрещает демонстрацию изображения лица или элементов идентификации полицейских. Местные журналисты раскритиковали статью, считая, что она нанесет вред свободе слова.