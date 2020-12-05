Адвокат обвиняемого в госизмене ученого Губанова подаст жалобу на его арест

Адвокат обвиняемого в госизмене ученого Губанова подаст жалобу на арест. Фото: tsagi.ru

Адвокат обвиняемого в государственной измене российского ученого-физика Анатолия Губанова подаст апелляционную жалобу на решение суда арестовать ее подзащитного. Об этом в интервью ТАСС рассказала правозащитник ученого Ольга Динзе.

- Я подам жалобу на арест в понедельник. Мне не позволили ознакомиться с решением суда первой инстанции и ходатайством следствия, но я приблизительно представляю его аргументы. Надо отметить, что у Губанова есть ряд хронических заболеваний. Это дает основания обжаловать решение суда, - объяснила юрист.

Ольга Динзе отметил, что суд незаконно отказался выдать ей соответствующее решение для ознакомления. Адвокат сообщила, что председатель суда потребовал от нее разрешение ведущего дело следователя ФСБ, однако, по словам Динзе, по закону ей такое разрешение не требуется.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого Анатолия Губанова до 2 февраля. В настоящее время обвиняемый в госизмене находится в следственном изоляторе. Всю информацию по уголовному делу засекретили спецслужбы.

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