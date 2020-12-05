Мощное землетрясение зафиксировали недалеко от Антальи Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали недалеко от Антальи в субботу, 5 декабря. Подземные толчки произошли у берегов Турции в Средиземном море, пишет газета Yeni Shafaq. Очаг залегал на глубине 77,5 километра.

Несмотря на действующий в стране комендантский час на фоне пандемии коронавируса, власти курортного города разрешили жителям покинуть свои дома, чтобы люди не пострадали в случае обрушения здания.

- Нам пока что не поступала информацию о каких-либо разрушения или пострадавших, однако во избежание обрушения после землетрясения мы позволили жителям выходить и находится перед своими домами, - сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи.

Глава турецкого министерства экологии и градостроительства Мурат Курум, в свою очередь, заявил, что чрезвычайные службы уже приступили к проверке на предмет поврежденных зданий в Анталье.