Иран направил в Венесуэлу флотилию нефтяных танкеров с топливом Фото: REUTERS

Иран направил к берегам Венесуэлы флотилию нефтяных танкеров с топливом. В страну направляются порядка десяти судов с горючим, сообщает в субботу, 5 декабря, агентство Bloomberg.

По данным источников издания, это самое большое количество танкеров с топливом, которое Иран когда-либо единовременно отправлял к берегам Венесуэлы. После разгрузки горючего в порту данные суда призваны помочь государства с экспортом нефтяных ресурсов.

Доставленное в латиноамериканскую страну Ираном в начале октября текущего года топливо уже заканчивается, говорится в материале агентства. Из-за этого Венесуэле может грозить острая нехватка бензина.

Напомним, что в прошлом году США ввели санкции в отношении работающих с Венесуэлой нефтяных компаний. В список попали также 34 венесуэльских танкера.