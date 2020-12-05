Ученые рассказали о способах продлить жизнь на десять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из США рассказали о главных способах продлить жизнь на десять лет. Они проанализировали причины смерти и образы жизни пожилых жителей 11 государств мира. Исследование специалистов опубликовали на официальном сайте американской Национальной медицинской библиотеки в субботу, 5 декабря.

Эксперты пришли к выводу о том, что правильное питание, отсутствие стресса и отказ от вредных привычек способны увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Так, людям посоветовали придерживаться средиземноморской диеты. Она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми, что снизит риск развития заболеваний сердца и сосудов, а также онкологий, метаболического синдрома и ухудшения работы мозга.

При отказе от курения и умеренном употреблении спиртного риск смерти уменьшается примерно на 17-18%. Положительное влияние на продолжительность жизни оказывает также отсутствие стресса: у счастливых людей риск преждевременной гибель меньше примерно на 4%.

В своем исследовании американские ученые изучили образы жизни 1,5 тысячи мужчин и 832 женщин в период между 1988 и 2000 годами.