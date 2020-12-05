Названа серьезная опасность картофеля для здоровья

Названа серьезная опасность картофеля для организма Фото: Олег ЗОЛОТО

Пользователь WeChat рассказал о скрытой опасности картофеля для организма человека. Картофель, по словам специалиста, содержит в себе вещества, которые нельзя употреблять некоторым категориям людей.

Например, в картофеле есть алкалоиды, которые противопоказаны для беременных женщин, так как они могут навредить плоду. Воздержаться от излишнего потребления картошки также следует тем, кто страдает от повышенного уровня сахара в крови.

Содержащийся в картофеле калий вреден для людей с проблемами с почками. Пользователь WeChat отметил, что от плодов с зелеными пятнами на кожуре следует отказаться вообще всем: в них содержится большое количество соланина, накапливание которого в организме человека негативно сказывается на здоровье внутренних органов.

При готовке картофеля, как говорится в рекомендациях, необходимо доводить плоды до степени полной готовности. В противном случае в них останется большое количество вредных веществ.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности чеснока. Данный продукт, по словам эксперта, является достаточно агрессивным, и частое его употребление, в частности на голодный желудок, противопоказано.