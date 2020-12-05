Британия заявила о «значительном присутствии» кораблей России у своих вод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские военно-морские силы утверждают, что в последнее время стали фиксировать «значительное присутствие» кораблей России у своих территориальных вод. Об этом заявляется в распространенном в субботу, 5 декабря, заявлении ВМС королевства.

- Наши суда наблюдают значительное российское присутствие вблизи вод Великобритании. Мы следим за девятью российскими кораблями в последние недели. Каждое их движение внимательно отслеживается восемью кораблями Королевского флота от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод рядом с западом Шотландии, - говорится в сообщении.

Глава штаба ВМС Великобритании адмирал Энтони Рэдакин отметил, что британский флот, несмотря на пандемию и другие трудности, «может быстро отреагировать на угрозы».

В операциях, о которых идет речь, принимали участие фрегаты HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond и HMS Kent и некоторые сторожевые суда. В частности, они следили за действиями российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», патрульного «Василия Быкова» и вспомогательных кораблей, а также подлодки «Старый Оскол» и корвета «Бойкий».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что российская сторона обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в акватории Черного моря. Действия североатлантического альянса в этих водах могут пошатнуть стабильность в регионе.