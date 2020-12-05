Раскрыт способ определить рак по смеху Фото: Олег ЗОЛОТО

Рак легких может протекать в бессимптомной форме в течение долго времени, однако порой его можно определить по косвенным признакам, которые проявляются во время смеха. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на информацию Американского общества онкологов.

Первым признаком, которые должен насторожить пациента, является боль в груди, которая усиливается при смехе. Это может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и развитие опухолей. Боль также усиливается при глубоком вдохе или кашле.

Другие симптомы, которые выделили онкологи: продолжительный удушливый кашель, кровяные выделения, охриплость, потеря аппетита, беспричинное снижение веса, одышка, ощущение постоянной усталости и постоянные инфекционные болезни, например, бронхит и пневмония.

Во время поражения органов пациента также может испытывать ломоту в костях, головные боли, онемение конечностей и судороги, страдать от проблемы с равновесием, дерматита и увеличения лимфоузлов.

При раке могу опухать конечности, набухать грудь, возникать отдающая в руку сильная боль в плече. При растущей в верхней части легкого опухоли Панкоста наблюдается опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном из глаз и прекращение потоотделения на одной стороне лица.