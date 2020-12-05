Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 64 человек Фото: REUTERS

На масштабной акции протеста против закона о «глобальной безопасности» в Париже были задержаны 64 демонстранта. Ранения во время беспорядков получили восемь сотрудников правоохранительных органов Франции. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен.

На своей страницу в социальной сети Twitter министр отметил, что «отвага и честь правоохранителей вызывают всеобщее уважение». Ранее он сообщал о 22 задержанных на акции протеста во французской столице.

Ранения во время беспорядков получили восемь сотрудников правоохранительных органов Франции. Фото: REUTERS

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодняшняя демонстрация в Париже быстро переросла в повсеместные беспорядки. Недовольные поправкой в 24 статью проекта закона «О глобальной безопасности» граждане устроили шествие, в ходе которого бросали в правоохранителей камни и петарды. Полицейские ответили демонстрантам слезоточивым газом. Один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили в него «коктейль Молотова».