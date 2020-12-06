Коронавирус в Москве, последние новости на 6 декабря 2020 года: закрыли ночной клуб Adrenaline Stadium

Стартовала масштабная вакцинация от COVID-19 в московских поликлиниках. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве стартовала вакцинация против коронавируса из основных групп риска. Врачи, учителя и сотрудники социальных учреждений накануне получили смс-уведомления о возможности записаться на прививку. В столице открыли 70 прививочных пунктов. Запись открыта на две недели вперед.

Вакцинация должна разорвать цепочку заражения коронавирусом в Москве. Пока в столице продолжают ежедневно выявлять заболевших. Среди новых выявленных случаев: 4,3% - люди старше 80 лет, 11,2% - дети, 41,6% - от 18 до 45 лет.

- В городе за последние сутки подтверждено 7993 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализирован 1651 пациент с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находятся 456 человек, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Есть и позитивная статистика - число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 485 308 человек.

Роспотребнадзор продолжает контролировать соблюдение мер профилактики COVID-19 в ресторанах и ночных заведениях. В ходе рейда проверили предприятия общепита на предмет соблюдения режима работы после 23.00.

- Были выявлены несколько заведений, где посетители находились после 0.00. По данным нарушениям будут составлены протоколы, - рассказал Иван Гжеляк, инспектор ОАТИ.

А ночной клуб Adrenaline Stadium на Ленинградском проспекте опечатали до решения суда после концерта группы «Кипелов». Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или запрет на деятельность до трех месяцев.

- Не был обеспечен эффективный контроль со стороны администрации за соблюдением масочно-перчаточного режима и соблюдения дистанции, - рассказал Алексей Худобородов, начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Роспотребнадзора.

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