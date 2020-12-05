Посольство США в Берлине призвало наложить мораторий на «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

Американское посольство в Берлине призвало Германию и Евросоюз наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток - 2». Такое решение, по мнению американской стороны, стало бы четким сигналом, что Европейский союз не станет мириться «с постоянным злонамеренным поведением России». Об этом заявила в интервью газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл.

- «Северный поток – 2» является не просто экономическим проектом, а настоящим политическим инструментом, который направлен на то, чтобы обойти Украины и разделить Европу, - заявила она.

Ранее сообщалось, что оператор трубопровода Nord Stream 2 AG 5 декабря возобновит прокладку магистрали. Предположительно, для этого могут использовать корабль «Академик Черский», которое в минувший четверг вышло из калининградского порта, а сегодня остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.

Так появились версии о том, что заниматься прокладкой труб для проекта будет якорный трубоукладчик «Фортуна». Судно будет вести подводные операции в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.