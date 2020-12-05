Умер Виктор Понедельник - последний чемпион Европы по футболу 1960 года

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Последний чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет. Об этом странице в "Фейсбуке" сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

- Папочка, покойся с миром, - написала она в посте вечером 5 декабря.

Виктор Понедельник является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он успел забить победный гол (2:1) в дополнительное время. Ростовского спортсмена также было принято называть автором "золотого гола".

После завершения карьеры футболиста Понедельник начал тренировать "Ростсельмаш" в 1966-1969 годах. После чего решил окончательно завершить спортивную карьеру и пошел по стопам своего отца, став спортивным обозревателем.

После смерти прошлой осенью Анатолия Крутикова, Виктор Понедельник являлся последним живущим чемпионом Европы по футболу 1960 года.