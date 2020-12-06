Врач предупредил об опасности черного хлеба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черный хлеб рекомендуется многими врачами к употреблению, в частности его полезно есть людям с диабетом второго типа. Для них такой хлеб служит отличной заменой белому батону. Однако даже употребление этого продукта может негативно сказаться на организме. К таким выводам пришел диетолог Майкл Мосли.

По его мнению, при выборе черного хлеба следует проявлять осторожность. Все дело в том, что некоторые его виды могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови., приводит слова доктора издание Express.

Ко всему прочему, доктор предупреждает, что покупной черный хлеб может содержать в своем составе различные добавки, которые как минимум испортят вкус продукта.

Мосли добавил, что лучше всего людям, страдающим от диабета, есть не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку) и бобовые.