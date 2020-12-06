Украинская фабрика уничтожила партию елочных игрушек с логотипом «Армия России» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Украине Клавдиевская фабрика по изготовлению елочных украшений в Киевской области прекратила производство игрушек с логотипом "Армия России".

Все дело в том, факт производства обрел общественный резонанс. Об этом сообщил и. о. председателя правления фабрики Павел Гусаков.

- Основной причиной конфликта стали шарики с логотипом российской армии, которые посетители увидели во время экскурсии на фабрике. Сотрудники не знали , что заказы подобного формата брать нельзя, и начали выполнять работу, - написал он на странице в Facebook.

Напомним, после госпереворота на Украине и силового отстранения от власти в 2014 году президента Виктора Януковича, новая администрация во главе Петром Порошенко начала активно искоренять в стране всего, что только может относиться к советскому и российскому наследию.