В Гидрометцентре предупредили об опасной волне холода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о предстоящей непогоде в ряде регионов страны.

По словам синоптика, температура воздуха в этот период будет ниже нормы на 7-10 градусов, что является опасным явлением. Об этом специалист рассказал ТАСС.

- Экстренная информация - штормовое предупреждение в связи с холодной погодой. Это так называемая волна холода. В период до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области аномально холодная погода - ниже нормы на 10 градусов, - сообщил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что ситуация не лучше этой будет наблюдаться в Оренбургской и Самарской областях. Там столбик термометра будет показывать на 9 отметок ниже обычного.