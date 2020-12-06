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Происшествия

Три человека погибли при крушении рейсового автобуса в овраг в Мексике

Все детали и обстоятельства случившегося выясняются
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В штате Чьяпас на юге Мексики произошло серьезное ДТП. Рейсовый автобус с людьми в салоне рухнул в овраг.

Как сообщает газета El Universal со ссылкой на региональную спасательную службу, в результате случившегося в муниципалитете Какаоатан погибли три человека и еще 16 пассажиров пострадали.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стало превышение водителем транспортного средства скорости на трассе, вследствие чего он не справился с управлением. Теперь все детали и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

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