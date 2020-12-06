"Не испугался и помог": Мужчина сразился с медведем, чтобы спасти свою собаку

Фото: Фейсбук Kaleb Benham

Житель штата Калифорния Калеб Бенхам (Kaleb Benham) спас свою собаку от огромного дикого медведя.

Все произошло всего за за день до Дня Благодарения. Мужчина случайно услышал странный шум снаружи дома, где играл его питбуль Бадди.

- Я услышал рычание, посмотрел и увидел, как 350-фунтовый (около 158 кг) медведь тащил моего пса за голову, - поделился воспоминаниями о случившемся в эфире местной станции CBS.

Американец признается, что на тот момент не испытывал страха, а единственное, о чем думал - как можно скорее "спасти ребенка".

- Я просто сбежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился за горло и начал бить зверя по лицу и глазам, пока он не отпустил Бадди, - рассказывает Бенхам.

Мужчине по настоящему повезло ведь он не только освободил своего лучшего друга из пасти хищника, но и сам не пострадал в борьбе с медведем.

Затем Бенхаму нужно было срочно найти ветеринара, работающего в ночь перед Днем Благодарения. Первый врач, которого он попробовал разыскать, уже не работал, и Бенхэм запаниковал, переживая, что питомец долго не протянет.

К счастью, американец нашел ветклинику и Бадди немедленно отправили на операцию. Там ему вставили в голову специальные скобы и наложили швы. Сейчас пес выздоровел и очень благодарен за спасение, признается Бенхам.