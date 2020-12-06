Последние новости на утро 6 декабря 2020: Мария Захарова ответила на призыв США к ЕС остановить «Северный поток-2»

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 6 декабря 2020 года: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила США о необходимости следовать правилам, чтобы быть ответственным игроком в международной политике. В ответ на призыв посольства США ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" дипломат ответила, что "российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у Америки одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия".

Ночью 5 декабря скончался последний чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник. Легендарный игрок, тренер и автор "золотого гола" умер в возрасте 83 лет.

С 6 декабря у россиян есть возможность отправить свои вопросы на предстоящую ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина. Сделать можно с помощью специального приложение "Москва - Путину", оно уже доступно для скачивания.

В Гидрометцентре предупредили россиян о предстоящей о волне холода в ряде регионов страны. Температура воздуха в этот период будет ниже нормы на 7-10 градусов, что является опасным явлением.

В России увеличивается число "сверхраспространителей" коронавирусной инфекции. По словам эксперта по биобезопасности Николая Дурманова, в эту категорию относятся те пациенты, у кого вирус активно размножается в организме без проявления симптомов болезни.

Газета Daily Mail сообщила, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип могут вакцинироваться от коронавируса. Королевская чета намерена сделать прививку в ближайшие пару недель в соответствии с рекомендациями своих врачей.