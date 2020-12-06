Трамп снова заявил о своей победе на выборах

Дональд Трамп по-прежнему утверждает, что выигрывает выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы главы государства во время своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Трамп также обвинил Демократическую партию США в фальсификациях из-за подачи нескольких сотен тысяч незаконных голосов во всех штатах страны. Он также заявил, что победа в Джорджии будет за ним, если власти проведут проверку подписей избирателей на бюллетенях, присланных по почте.

До это Дональд Трамп обратился губернатору Джорджии, напомнив о своём требовании провести проверку подписей.

- Я бы быстро и легко победил в Джорджии, если бы губернатор Брайан Кемп или госсекретарь штата разрешили провести простую проверку подписей. Почему два этих "республиканца" говорят "Нет"? - написал Трамп в своём Twitter.

В ответ на это губернатор Джорджии Кемп напомнил, что призывал к проверке подписей избирателей уже три раза.

- Как я уже сказал президенту сегодня утром, я трижды публично призывал к аудиту подписей (20 ноября, 24 ноября, 3 декабря), чтобы восстановить доверие к нашему избирательному процессу и обеспечить подсчёт только законных голосов в Джорджии.

Трамп после этого заявил, что "люди губернатора отказываются выполнять его поручения".

- Что вы скрываете? - добавил действующий президент США.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что во время своего выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии Трамп пообещал "увидеться через четыре года", намекая на планы баллотироваться на пост президента США снова.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Явка на выборах 2020 года стала рекордной для страны, и подсчёт голосов продолжается до сих пор. По данным СМИ, в большинстве штатов кандидат от Демократической партии США Джо Байден одерживает победу как по числу голосов выборщиков, так и по числу голосов избирателей.