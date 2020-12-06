В США россиян, родившихся на Курилах, признали японцами

Соединенные Штаты уже давно считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США уже много лет считают уроженцами Японии граждан России, родившихся на Южных Курилах. Об этом заявлено в правилах проведения розыгрышей грин-карт. Документ опубликован на сайте Госдепартамента.

- Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России, - сказано в инструкции для тех, кто хочет поучаствовать в программе Diversity Visa.

Японская газета Hokkaido Shimbun отмечает, что официально это уточнение появилось в 2018 году.

Напомним, после Второй мировой войны Россия и Япония не подписали мирный договор. Сейчас Токио претендует на южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Японские власти аргументируют свою позицию двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года. Признают Южные Курилы частью Японии и власти США.

Россия заявляет о суверенитете над Курилами в результате перехода островов в состав СССР после Второй мировой войны, поскольку оно регламентируется соответствующим международно-правовым оформлением и не может быть оспорено.