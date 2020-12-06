"Лаборатория Касперского" не переедет из России из-за "райского" налогового режима для ИТ-компаний

По словам Евгения Касперского, налоговый режим, действующий в России по отношению к ИТ-компаниям, — «как в раю» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Лаборатория Касперского" не планирует переезжать из России, желая таким образом хочет показать западным партнёрам непричастность к шпионажу, а также из-за налогового режима "как в раю".

- Честно говоря, мне комфортно, чтобы мы оставались московской компанией… потому что на нас никак не влияет правительство России, - заявил основатель компании Евгений Касперский в интервью Financial Times.

В июле 2020 года, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом манёвре для ИТ-компаний в России. В соответствии с документом, с 2021 года налог на прибыль для них будет снижен с 20% до 3%. Кроме того, по закону не будет перечисляться доля в региональный бюджет, а для страховых взносов установлены пониженные тарифы.

Напомним, в сентябре 2017 года власти США обязали все государственные учреждения прекратить в течение трёх месяцев использовать продукты "Лаборатории Касперского". Тогда Министерство безопасности США было обеспокоены связью некоторых сотрудников компании с российскими спецслужбами. В декабре 2017 года по тем же причинам услугами "Лаборатории Касперского" запретили пользоваться всем британским министерствам.